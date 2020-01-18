فاز المنتخب الأسترالي على نظيره السوري بهدف دون رد بعد التمديد، السبت في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية القادمة "طوكيو 2020".

تأهل المنتخب الأسترالي جاء بشق الأنفس بعد أن قدم منتخب نسور قسيون الشاب مباراة كبيرة عامرة بالكفاح والندية.

وبعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي تمكن الحسن توريه من إحراز هدف الفوز للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 101.

وسيواجه المنتخب الأسترالي بذلك الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية والأردن والتي ستقام غداً الأحد، علماً بأن الدور نصف النهائي سيلعب يوم الأربعاء الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وستتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو القادمة.