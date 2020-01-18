هُمام كدر

لا يزال صدى كلمات عمر السومة نجم منتخب سوريا الأول، وهو يطلب من الله ألا تكون كرته في الجدار البشري، في صدور السوريين.

في الرمق الأخير، أطلق نجم نادي الأهلي السعودي حرة مباشرة بقوة وإتقان، مرت من "الحيطة"، ومن حارس منتخب أستراليا الأول ماثيو رايان، لكن القائم الأيسر وقف بوجه أحلام الملايين من أبناء الشام، فعبر الكنغارو إلى الملحق الثاني والأخير، ومن بعده ذهب إلى روسيا، فيما عاد النسر السوري إلى دمشق مكللاً بالغار ومرفوع الهامة.

تعادلت سوريا مع أستراليا في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم روسيا 2018 بنتيجة (1-1) في ماليزيا، ثم خسر نسور قاسيون 2-1 إياباً بعد التمديد في أستراليا.

رواية الأحداث ليست كما عيشها، الغالبية العظمى من الجماهير السورية لم يرو لها أحد ما حدث في 2017، بل عايشت بنفسها خيبة الملحق ثم عادت ورأت بعد نحو عام ونيف أستراليا تقتل حلم سوريا بالتأهل إلى الدور الثاني من كأس آسيا لأول مرة بتاريخها.

عشاق النسور الذين تمتعوا بالثقة حيال منتخب بلادهم بعد العرض المبهر في التصفيات، لم يجدوا من منتخب الحكيم إلا حطاماً مع شتانغه، فتعادل النسور مع فلسطين وخسروا مع الأردن، ليبقى أمامهم أستراليا، فإما تخطيها ولعب الدور الثاني، أو العودة مجدداً إلى دمشق لكن هذه المرة برؤوس ليست مرفوعة.

أقدم الاتحاد السوري على إقالة المدرب الألماني وتعيين الوطني فجر إبراهيم لإحداث صدمة إيجابية تجعل الخريبين، السومة، العالمة، والصالح يكسرون العقدة الأسترالية التي بدأت بالتشكل. بعد عقدة إيران واليابان...في أزمنة ماضية.

لكن كل شيء ذهب أدراج الرياح بفوز الكنغارو 3-2، كسر الحلم وماتت الأمنيات في مهدها.

ومن عادة عشاق كرة القدم في سوريا حين يتعرض منتخب بلادهم أو ناديهم المفضّل لهزة أن يقرر جزء كبير منهم اعتزال مشاهدة كرة القدم بقرار عصبي، فجائي، نظراً لليأس من واقع الكرة السورية، ولكن هذا الاعتزال لا يدوم إلا للموعد التالي، فبمجرد رؤية اللاعبين أصحاب الفانيلة الحمراء يدخلون أرض الميدان، تنسى الجماهير كل الخيبات وتبدأ بترميم أعصابها وآمالها التي تعرف حق المعرفة أنها ستعود وتهدم من جديد.

هذا ما حدث قبل مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند، كانت هناك آمال ممزوجة بالترقب والحذر للذهاب إلى طوكيو.

FULL-TIME | Australia U23🇦🇺 1️⃣-0️⃣ Syria U23🇸🇾



💯 Al Hassan Toure’s extra-time ⚽️screamer to the bottom left of the 🥅 takes the Socceroos into their maiden Semi-Final of the #AFCU23 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/77FVzYXhpI — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 18, 2020

في دور المجموعات، تعادل المنتخب في المباراة الأولى 2-2 مع منتخب قطر، بعدما كان متأخراً 2-0، ثم خطف فوزاً هائلاً على اليابان 2-1، قبل أن يخسر منتخب الحكيم أمام السعودية 1-0، لكن خسارة لم تمنع التأهل لأن الفريق جمع 4 نقاط، وحل في المركز الثاني بفارق نقطة عن العنابي، وشدّ مدربه من مفاصله ليدخل مؤمناً بقدراته أمام أستراليا.

كان واضحاً منذ بداية مباراة ربع النهائي، أن رفاق عبد الرحمن بركات، يريدون لجماهيرهم أن تفرح وتنسى العرض السيء أمام السعودية، ولكن نقص النسور التركيز في الهجمات المرتدة أحد أهم أسلحتهم، في الوقت الذي لم يكونوا قادرين على فرض إيقاعهم أمام منتخب بحجم أستراليا.

تقدم المنتخب الأسترالي بهدف وحيد، بعد التمديد أيضاً، وقبل النهاية بثوانٍ معدودات، انبرى أنس العاجي لتنفيذ حرة مباشرة في موقف مشابه لما اختبره السومة، وكذلك كانت النهاية خرجت الكرة وخسر الأحمر بهدف وحيد، لتتكرس عقدة نسور قاسيون أمام الكنغر الأسترالي.

بالتأكيد عدد كبير من عشاق المنتخب السوري رفعوا القبعات تحية للاعبين والمدرب، بانتظار معركة جديدة مع أستراليا تنهي العقدة وتفرح البلاد التي تبحث في كرة القدم دائماً عما ينسيها ظروفها.