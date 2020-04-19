أساطير الكرة يحيّون الطواقم الطبية من قبل beIN SPORTS April 19, 2020 22:10 1:48 دقيقة قام أبرز نجوم كرة القدم القدامى كالأسطورة البرازيلية بيليه والنجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا والإنكليزي ديفيد بيكهام وآخرون بتوجيه تحية لكل العاملين في القطاع الصحي في محاربتهم لوباء كورونا وذلك برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم. تقارير إخبارية فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 12:18 دقيقة موجز الأخبار 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:53 دقيقة ماراثون قطر الافتراضي للتحفيز على ممارسة الرياضة 2:25 دقيقة لا مانع من عودة الدوري الفرنسي ولكن بشروط 2:58 دقيقة نجوم الكرة البرازيلية يتضامنون في مواجهة كورونا 1:11 دقيقة كيكي سيتيين غير مقتنع بشبان الفريق الكتالوني 0:56 دقيقة مورينيو ينتقل للاستقرار في مقر تدريبات توتنهام 1:48 دقيقة أساطير الكرة يحيّون الطواقم الطبية 4:34 دقيقة ملعب نادي برايتون الإنكليزي يتحول لمركز فحص كورونا 1:58 دقيقة تشافي يتخلى عن جزء من راتبه وصحيفة تكشف النسبة