

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إضافة إلى رابطة البريميرليغ واتحادي الرغبي والتنس من ضمن الهيئات التي وقّعت على الخطاب، مطالبة بدعم مادي عاجل بعد إلغاء عدد كبير من الأحداث التي كان من المفترض أن تنظم.

وأضاف الخطاب أن هذه الحزمة يجب أن تجمع بين الاستثمار وإصلاح القوانين وتخفيف الضرائب، بعد أن قلّص وباء كورونا من تدفقات العائدات التجارية.

وأبدت الهيئات الرياضية قلقها من تأثير ذلك على الرياضات ذات النشاط المحدود طوال الفترة السابقة، حيث سيؤثر ذلك على الاتحادات وكذلك الأفراد.

