أزمة جديدة في الكرة العراقية من قبل beIN SPORTS July 22, 2020 00:56 0:37 دقيقة في تصعيد جديد للأزمة الكروية القائمة في العراق، رفضت الأندية العشرون المشاركة في الدوري النظام الداخلي الجديد. العراق -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة الكرواتي نيكو كوفاتش مدرباً جديداً لفريق موناكو 0:52 دقيقة نقش اسم ليفربول على لقب الدوري الإنكليزي 1:58 دقيقة ابراهيموفيتش يقود ميلان لتجاوز عقبة ساسوولو 4:05 دقيقة هدف تريزيغيه يمنح آستون فيلا نقاطاً لا تقدر 0:21 دقيقة طائرة تحلق في سماء فيلا بارك دعماً لأرتيتا 0:33 دقيقة مبابي لن يترك سان جيرمان مهما حصل 0:24 دقيقة المصري محمود تريزيغيه يزور شباك أرسنال 3:48 دقيقة الـ"سيتي" يدك شباك واتفورد برباعية نظيفة 2:38 دقيقة أتالانتا يهزم بولونيا وينتزع المركز الثاني مؤقتاً 3:06 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34