أزمة الأموال تفقد الأندية الإيرانية نجومها الأجانب من قبل beIN SPORTS January 3, 2020 18:58 2:37 دقيقة تعيش أندية كرة القدم الإيرانية أزمة مالية خانقة لا سيما على مستوى تأخر دفع مستحقات اللاعبين والمدربين الأجانب ما جعل البعض منهم يقرر الرحيل. ويرجع المسؤولون عن الأندية الإيرانية أسباب هذه الأزمة للعقوبات الاقتصادية التي تمنع حركة الأموال. إيران -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة ماذا قال أنشيلوتي قبل مواجهة ليفربول ؟ 0:44 دقيقة سولشار يؤكد حاجة يونايتد إلى "رد فعل" 1:45 دقيقة "هاتريك" إبراهيمي يزيد من معاناة أم صلال 2:16 دقيقة مباراة على الوحل للتذكير بمعاناة اللاجئين السوريين 2:35 دقيقة عودة منتظرة لأردا توران إلى غلطة سراي 2:37 دقيقة أزمة الأموال تفقد الأندية الإيرانية نجومها الأجانب 0:36 دقيقة يوفنتوس يضم السويدي اليافع كولوسيفسكي من أتالانتا 0:30 دقيقة كاين يواجه خطر الغياب لفترة طويلة 1:19 دقيقة مقترح جديد من دجوكوفيتش ونادال بشأن بطولات التنس 0:24 دقيقة ضربة موجعة لأستون فيلا !