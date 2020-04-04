أريين روبن يشارك زملاءه السابقين التمرينات المنزلية من قبل beIN SPORTS April 4, 2020 23:57 1:12 دقيقة شارك النجم الهولندي المعتزل أريين روبن زملاءه السابقين في بايرن ميونيخ، التمرينات المنزلية المشتركة التي يقوم بها اللاعبون للبقاء في جاهزية تامة من أجل الفترة المقبلة. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 2:36 دقيقة أنصار سان جيرمان يتطوعون لمكافحة وباء كورونا 0:36 دقيقة الاتحاد الفرنسي سيستمر بدعم أندية درجات الهواة 0:35 دقيقة تيدروس أدهانوم يُشيد بالإعلامي محمد سعدون الكواري 1:12 دقيقة روبن يشارك زملاءه السابقين التمرينات المنزلية 2:40 دقيقة تقارير إعلامية تنفي تجديد ريال مدريد عقد حكيمي 0:36 دقيقة فرانكفورت يعود إلى التدريبات وسط تدابير احترازية 0:39 دقيقة رفع الحظر عن البث المباشر لمباريات الساعة الثالثة! 1:03 دقيقة ليفربول يفرض بطالة جزئية ويفاوض لتخفيض الرواتب 4:54 دقيقة ريال مدريد يستعد للنسج على منوال برشلونة 0:53 دقيقة أولمبيك مرسيليا يساهم في "المد التضامني"