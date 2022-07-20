أرقام مميزة في بطولتي أوروبا وإفريقيا تثبت تطور كرة القدم النسوية من قبل beIN SPORTS July 20, 2022 15:39 3:23 دقيقة تشهد ملاعبُ إنكلترا والمغرب أرقاماً قياسيةً وحضوراً مميزاً في بطولتي أوروبا وإفريقيا للسيدات، لتُثبِتَ كرة القدم النسوية مرةً أُخرى تَطوُرَها ونموها المتسارع على كافة المستويات. تقارير إخبارية بطولة أوروبا للسيدات كأس أمم أفريقيا للسيدات -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة وصول بعثة ريال مدريد إلى لوس أنجلوس 0:25 دقيقة المنتخب اللبناني إلى نصف النهائي 0:24 دقيقة تشوريتش يبلغ ربع نهائي بطولة هامبورغ 0:54 دقيقة نوال المتوكل: "فخورة بإنجاز برشم والبقالي" 3:23 دقيقة أرقام مميزة في بطولتي أوروبا وإفريقيا 0:42 دقيقة الاتحاد النرويجي يعلن إقالة مدرب منتخب السيدات 0:43 دقيقة غوارديولا يؤكد انتقال زينتشينكو إلى آرسنال 0:33 دقيقة أتلتيكو مدريد يستأنف تدريباته في الولايات المتحدة 3:31 دقيقة الاتحاد العراقي يتراجع عن فكرة دوري المحترفين 0:40 دقيقة ناغيلسمان ينتقد سياسة برشلونة التعاقدية