أرقام مميزة في بطولتي أوروبا وإفريقيا تثبت تطور كرة القدم النسوية من قبل beIN SPORTS July 19, 2022 21:43 3:22 دقيقة تشهد ملاعب إنكلترا والمغرب أرقاماً قياسية وحضوراً مميزاً في بطولتي أوروبا وإفريقيا للسيدات، لتثبت كرة القدم النسوية مرة أخرة تطورها ونموها المتسارع على كافة المستويات. تقارير إخبارية يورو السيدات بطولة أمم إفريقيا للسيدات -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الكندي أوغو أوول يفوز بالمرحلة السادسة عشرة 3:22 دقيقة أرقام مميزة في بطولتي أوروبا وإفريقيا للسيدات 1:49 دقيقة النرويجي كريستيان بلوم مينفيلت يستعد لتحدٍ جديد 0:40 دقيقة اجتماع هاتفي بين ليبرون وديفيس وويستبروك 8:09 دقيقة مراسل beIN SPORTS يتحدث عن بطولة العالم 2:42 دقيقة أليسون ...4 أعوام من المجد مع ليفربول 0:38 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع دي ليخت 2:09 دقيقة إدارة لابورتا تنجح في إخراج برشلونة من النفق 1:23 دقيقة تحديد موعد انطلاق ألعاب لوس أنجليس الأولمبية 1:13 دقيقة تورونتو يقدم لاعبه الجديد بيرنارديسكي