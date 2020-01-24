أرقام قياسية في الميركاتو الشتوي من قبل beIN SPORTS January 24, 2020 10:54 1:52 دقيقة كشف تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الأندية سجلت رقما قياسيا في الإنفاق على انتقالات اللاعبين في العام ألفين وتسعة عشر حيث وصل إلى سبعة مليارات وثلاثِمائة وخمسين مليون دولار. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة أنس تمسح دموع فوزنياكي وتصنع تاريخ العرب في ملبورن 1:52 دقيقة أرقام قياسية في الميركاتو الشتوي 0:44 دقيقة نوتشيرينو يعتزل كرة القدم 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:20 دقيقة الزمالك ومازيمبي - التغطية الخاصة 0:24 دقيقة ماركينيوس يغيب عن باريس سان جيرمان 0:43 دقيقة تقارير تؤكد اتفاق إيريكسن مع إنتر ميلان 1:17 دقيقة مالكوم في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 2:34 دقيقة "تريبل دابل" لجيمس في مواجهة زميل الأمس إيرفينغ 0:36 دقيقة دجوكوفيتش يواصل زحفه نحو اللقب الثامن