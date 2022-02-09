أرتيتا يردّ على اتهامات أوباميانغ من قبل beIN SPORTS February 9, 2022 14:09 0:45 دقيقة نفى مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا اتهام بيير إيميريك أوباميانغ بأنه كان مسؤولاً عن خروج اللاعب الغابوني من النادي وانتقاله إلى برشلونة في صفقة انتقال حر. مقابلات ميكيل أرتيتا برشلونة أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة أرتيتا يردّ على اتهامات أوباميانغ 3:22 دقيقة غايغر يتوّج بذهبية التزلج النوردي المزدوج 0:33 دقيقة الرئيس السنغالي يستقبل "أبطال إفريقيا" 0:41 دقيقة "سيتي" يواجه برينتفورد وعينه على النقاط الثلاث 0:42 دقيقة عودة غير موفقة لدل بوترو 3:25 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 3:28 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 2:17 دقيقة الهلال ينشد العبور إلى نهائي كأس العالم للأندية 14:06 دقيقة علي زين في لقاء حصري مع beIN SPORTS 3:21 دقيقة مواجهة مرتقبة بين نيس ومرسيليا