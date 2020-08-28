أرتيتا: من المحزن أن يغادر ميسي برشلونة من قبل beIN SPORTS August 28, 2020 11:33 0:28 دقيقة أكد مدرب أرسنال الإنكليزي، ميكيل أرتيتا، أنه من المحزن أن يغادر ليونيل ميسي الذي وصفه بأفضل لاعب في التاريخ فريق برشلونة. مقابلات تقارير إخبارية ميكيل أرتيتا ميركاتو ليونيل ميسي برشلونة أرسنال -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة ليون يرنو للتألق محلياً 0:28 دقيقة أرتيتا: من المحزن أن يغادر ميسي برشلونة 0:22 دقيقة ميسي يجتمع بسواريز! 0:22 دقيقة مواجهة مصيرية بين الخور والمرخية 0:38 دقيقة اعتزال التوأم الأميركي بوب ومايك براين 0:46 دقيقة عبد الناصر ألماس تحت طائلة العقوبات 0:29 دقيقة مودريتش وراكيتيتش يغيبان عن تشكيلة منتخب كرواتيا 0:59 دقيقة تأجيل مباراة بايرن في الكأس لمنحه فرصة للراحة 0:30 دقيقة تشيلسي يضم المدافع الفرنسي الشاب مالانغ سار 0:29 دقيقة تقارير إعلامية تؤكد اهتمام كونتي بضم فيدال