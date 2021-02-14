أحمد ولد يحيى يدعم إقامة الـ"كان" كل عامين من قبل beIN SPORTS February 14, 2021 18:42 1:18 دقيقة أكد رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحيى، المرشح لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم، أنه يدعم استمرارَ إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل عامين. تقارير إخبارية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد ولد يحيى -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة الدحيل يحسم مواجهة القمة أمام الريان 0:59 دقيقة أوباميانغ يتحدّث عن الـ"هاتريك" الذي سجله 4:39 دقيقة أوباميانغ يسجل "هاتريك" وأرسنال يتجاوز ليدز 1:35 دقيقة ليل يستعيد الصدارة من سان جيرمان 1:18 دقيقة أحمد ولد يحيى يدعم إقامة الـ"كان" كل عامين 3:41 دقيقة ريال مدريد يهزم فالنسيا ويواصل الضغط على أتلتيكو 1:00 دقيقة مورييل يقود أتالانتا لتحقيق فوز قاتل على كالياري 3:32 دقيقة تعادل مخيب لمانشستر يونايتد أمام وست بروميتش 0:41 دقيقة ساوثهامبتون يسقط في ولفرهامبتون 0:36 دقيقة الاتحاد الإفريقي يخاطب الوداد