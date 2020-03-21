وقال رئيس الـ"كاف": بناء على تصورنا الخاص لمساعدة دول القارة على تجاوز هذه الظرفية فقد اتخذنا قرارات مهمة بهدف تقليل المخاطر والحد من انتشار الفيروس. لقد التزمنا بمسؤولياتنا وذلك بإيقاف جميع مسابقاتنا بما فيها تصفيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021 وأيضا كأس إفريقيا للمحليين والتي كان مقررا إقامتها في أبريل المقبل بالإضافة إلى تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد والتي كانت مقررة في نفس الفترة في ياوندي إلى أجل غير مسمى".

وأضاف الملغاشي: "لقد طلبنا من الموظفين في مقر الكاف الاشتغال في بيوتهم انطلاقا من صباح الجمعة وحتى نهاية مارس على أقل تقدير".

وختم أحمد أحمد حديثه قائلاً: "أعلم خيبة الأمل التي أصابت الملايين عبر القارة جراء هذه القرارات لكننا نضع في المقام الأول سلامة اللاعبين والمسؤوليين والشركاء وخصوصا الجماهير".