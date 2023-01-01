أبو جيبين رئيساً للمريخ السوداني من قبل beIN SPORTS January 1, 2023 18:17 2:52 دقيقة فاز أيمن مبارك أبو جيبين برئاسة نادي المريخ السوداني بفارق كبير عن منافسه حازم مصطفى وكانت الجمعية العمومية للنادي انتخبت مجلساً جديداً لمدة أربع سنوات بعد صراع ساخن على مقاعد الأعضاء. تقارير إخبارية المريخ السوداني -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة أبو جيبين رئيساً للمريخ السوداني 2:39 دقيقة آخر معسكر تدريبي للمنتخب الموريتاني قبل الـ"شان" 2:31 دقيقة صديق بيليه يحوّل صالونه إلى متحف 3:01 دقيقة تنظيم بطولة كأس العالم فاق كل التوقعات 0:34 دقيقة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يشيد بإنجازات 2022 0:45 دقيقة ساينتث يفوز بأولى مراحل رالي داكار لفئة السيارات 2:02 دقيقة كفيتوفا تقود التشيك للتغلّب على ألمانيا 2:32 دقيقة 51 نقطة لدونتشيتش في الفوز السادس توالياً لمافريكس 5:18 دقيقة آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على برايتون 3:11 دقيقة التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون