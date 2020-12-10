أبرز محطات باولو روسي من قبل beIN SPORTS December 10, 2020 15:17 3:34 دقيقة مسيرة باولو روسي تخللتها محطاتٌ عديدة، لكن أبرزها كانت نسخة عام 1982 من كأس العالم التي جاءها من السجن ليصبح هداف النسخة ويقود إيطاليا وقتها لتحقيق اللقب. تقارير إخبارية إيطاليا يوفنتوس -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة أبرز ردود الأفعال في إيطاليا بعد وفاة باولو روسي 0:46 دقيقة رحماني وهساي يصابان من جديد بفيروس كورونا ! 3:34 دقيقة أبرز محطات باولو روسي 3:16 دقيقة باولو روسي يروي تفاصيل نهائي 1982 0:36 دقيقة بلجيكا الأولى عالمياً وتونس الأولى عربياً 0:33 دقيقة أولسان هيونداي يتجاوز عقبة بكين غوان 0:15 دقيقة قطر تستضيف السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان 0:35 دقيقة اتفاقية جديدة لفضح التلاعب بنتائج كرة القدم 2:12 دقيقة قمة منتظرة بين نابولي وسوسييداد في الدوري الأوروبي 0:29 دقيقة وفاة باولو روسي هداف مونديال 1982