أبرز ما جاء في مؤتمر موسيماني مدرب الأهلي قبل السوبر الإفريقي من قبل beIN SPORTS May 27, 2021 16:31 5:44 دقيقة تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري عن أبرز النقاط الخاصة بمباراة فريقه مع نهضة بركان المغربي المقررة الجمعة في قطر للصراع على لقب السوبر الإفريقي. مقابلات الأهلي المصري نهضة بركان بيتسو موسيماني -آخر الفيديوهات 6:11 دقيقة بيدرو يشيد بالأهلي قبل السوبر الإفريقي 5:44 دقيقة أبرز ما جاء في مؤتمر موسيماني مدرب الأهلي 0:48 دقيقة بوكا جونيورز يتأهل إلى الدور الثاني 1:55 دقيقة ريال مدريد يعلن عن رحيل مدربه الفرنسي زيدان 0:40 دقيقة مراسلنا يؤكد عودة أليغري لتدريب يوفنتوس 5:58 دقيقة الأرجنتين تقترح خطة صحيّة لاستضافة كوبا أميركا 4:08 دقيقة فياريال يتوّج بطلاً للدوري الأوروبي 2:54 دقيقة أبرز كواليس نهائي الدوري الأوروبي 3:32 دقيقة مراسم تتويج فياريال بلقب الدوري الأوروبي 0:39 دقيقة الجزائري عيسى ماندي يغادر بيتيس