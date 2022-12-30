أبرز ما تناولته الصحافة العالمية حول رحيل الأسطورة بيليه من قبل beIN SPORTS December 30, 2022 13:49 5:07 دقيقة أبرزت أهم الصحف العالمية وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه واصفة إياه بملك كرة القدم وأفضل رياضي في التاريخ. تقارير إخبارية بيليه -آخر الفيديوهات 1:53 دقيقة تيافو يقود الولايات المتحدة للفوز على التشيك 5:07 دقيقة أبرز ما تناولته الصحافة العالمية حول رحيل بيليه 4:13 دقيقة وفاة بيليه: آخر الأنباء وردود الأفعال من ساوباولو 2:33 دقيقة زعماء العالم ينعون بيليه برسائل مؤثرة 0:39 دقيقة إيقاف 11 لاعباً بعد المشاجرة بين بيستونز وماجيك 3:21 دقيقة آمال روسية بالعودة مجدداً للمشاركات الدولية 2:11 دقيقة سون: "خوض كأس العالم في قطر كان تجربة رائعة" 3:00 دقيقة ليفربول يطمح إلى مواصلة الانتصارات 3:00 دقيقة ريال مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على بلد الوليد 1:37 دقيقة دونتشيتش يتألق ويقود مافريكس للتغلب على روكتس