أبرز ردود الأفعال بعد تتويج الدحيل بلقب الدوري القطري August 21, 2020 20:10 1:00 دقيقة شاهد أبرز ردود الأفعال بعد تتويج نادي الدحيل بلقب الدوري القطري لكرة القدم الجمعة بعد فوزه على الأهلي بهدف نظيف في المرحلة الختامية. مقابلات الدوري القطري دوري نجوم قطر تصريحات الأهلي القطري الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة لحظات تتويج إشبيلية بلقب الـ"يوروبا ليغ" 1:19 دقيقة دييغو كارلوس غمرته الدموع ! 1:42 دقيقة دي يونغ عرف بأنه سيكون أساسياً في هذا التوقيت ! 1:45 دقيقة خيسوس نافاس: "الفريق يستحق هذا الإنجاز" 2:14 دقيقة لوبيتيغي: "هذا الفريق لا يستسلم" 1:48 دقيقة بونو يهدي لقب الـ"يوروبا ليغ" للشعب المغربي 4:42 دقيقة إشبيلية يتوج للمرة السادسة بلقب الدوري الأوروبي 2:42 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين بوردو ونانت 0:23 دقيقة الحبسي يعلن اعتزاله كرة القدم 0:35 دقيقة سان جيرمان يواصل استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ