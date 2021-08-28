أبراهام يتحدث عن طموحاته مع روما ويشيد بمورينيو من قبل beIN SPORTS August 28, 2021 12:12 1:43 دقيقة أكّد تامي أبراهام، اللاعب الجديد لنادي روما، أنّه سعيد بالانضمام إلى ذئاب العاصمة الإيطالية، مضيفاً أن طموحاته تلتقي مع طموحات هذا النادي العريق الذي يقوده مدرب كبير بحجم جوزيه مورينيو. مقابلات مورينيو روما تامي أبراهام -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة مانشستر سيتي وأرسنال: التغطية الخاصة 1:38 دقيقة المنتخب القطري ينهي استعداداته في النمسا 3:16 دقيقة قمّة مرتقبة بين ليفربول وتشيلسي 1:43 دقيقة أبراهام يتحدث عن طموحاته مع روما ويشيد بمورينيو 1:06 دقيقة جماهير مانشستر يونايتد تحتفي بعودة رونالدو 0:30 دقيقة مباراة ليفربول وتشيلسي - التغطية الخاصة 0:37 دقيقة شيرين عبد اللاوي تتألّق في الألعاب البارالمبية 0:29 دقيقة مصر تعزّز رصيدها من الميداليات 0:44 دقيقة غوارديولا: "فعلنا كل ما يلزم لضم هاري كاين" 0:23 دقيقة رودريغز يقود مايوركا للفوز على إسبانيول