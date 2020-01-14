وحلت أستراليا في المركز الأول للمجموعة، بخمس نقاط بعد تعادلها مع البحرين 1-1، سجل لأستراليا رامي نجاريني 34 وعادل للبحرين محمد مرهون 45، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول.

وتأهلت تايلاند من بوابة المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد تعادلها مع العراق بنفس النتيجة، سجل لتايلاند جارينساك ونجورن من ركلة جزاء 6، وعادل للعراق محمد قاسم 49.

وأنهى منتخب أسود الرافدين مشاركته في المركز الثالث بـ3 نقاط، والبحرين في المركز الرابع بنقطتين.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من البطولة إلى أولمبياد طوكيو الصيف القادم.