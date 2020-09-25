آخر التطورات بشأن ما يعرف بقضية سواريز September 25, 2020 10:44 3:04 دقيقة مراسلنا حسين ياسين يطلعنا على آخر التطورات بشأن ما يعرف بقضية المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز. تقارير إخبارية لويس سواريز برشلونة يوفنتوس حسين ياسين -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة روبليف يعبر إلى نصف نهائي بطولة هامبورغ 13:28 دقيقة المؤتمر الصحفي لباختاكور قبل مواجهة استقلال طهران 0:53 دقيقة اعتبار توتنهام فائزا في مباراته ضد ليتون أورينت 9:13 دقيقة المؤتمر الصحفي لشباب الأهلي دبي قبل مواجهة الأهلي 13:07 دقيقة المؤتمر الصحفي للأهلي قبل مواجهة شباب الأهلي دبي 1:19 دقيقة أوباميانغ: "نتسلّح بالثقة في مواجهة ليفربول" 3:04 دقيقة آخر التطورات بشأن ما يعرف بقضية سواريز 0:22 دقيقة زلاتان إبراهيموفيتش يتحدّى فيروس كورونا ! 1:57 دقيقة ليكرز يعزّز تقدّمه على ناغتس في نهائي "الغربية" 0:47 دقيقة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يرفض طلب فلامنغو