من جهته دعا المدير الرياضي للنادي ميشاييل تسورك اللاعبين إلى تقديم أفضل ما لديهم لتوديع جماهير زيغنال إيدونا بارك بأفضل طريقة ممكنة.

طالب "ماوريسيو بوتشيتينو" مدرّب توتنهام لاعبيه ببذل كلّ الجُهود أمام "إيفرتون" في آخر مواجهات الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك حتى يُنهيّ الفريق المنافسات في المركز الثالث أمام تشلسي الرابع.

كما عبّر المدرب الأرجنتيني عن سعادتـِه بوجود أربعة فرق إنكليزية في نهائيّ دوري الأبطال و الدوريّ الأوروبي.

تعهّد أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد بإسعادجماهير النادي الموسم القادم. سولشار أضاف أنّ بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز أصبحت أكثر ضَراوة مقارنة بالماضي.

مدح البرتغاليّ نونو اشبيريتو سانتو مدرّب "وولفرهامبتون" فريق "ليفربول" بعد أدائـه الرّائع في التشامبيانز ليغ وذلك في معرض كلامه عن المواجهة التي ستجمعه بالرّيدز مبيّنا في الوقت ذاته أنّ فريقه متحمس لهذا الحوار.

نجم ووريورز ستيفن كوري فسّر أسباب الصعوبات التي واجهها فريقه في النصف الأول قبل أن يتغلب عليها. فيما اعتبر جميس هاردن نجم روكتس أن تضييع الفرص أدت إلى الخسارة.

شدد ستيف كير مدرب غولدن ستيت ووريورز بعد بلوغ النهائي على أنه يملك لاعبين عمالقة سيذكرهم تاريخ الـNBA، فيما تحسر مايك دانتوني مدرب هيوستن روكتس على الخسارة مؤكدا أنه لن يتعافى منها بسرعة.