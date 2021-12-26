آخر الأخبار بعد إنهاء التعاقد مع عادل السليمي December 26, 2021 14:28 0:31 دقيقة فاجا الاتحاد التونسي لكرة القدم المتابعين بإعلان إنهاء التعاقد مع عادل السليمي مساعد مدرب المنتخب الأول، مراسل قنواتنا يضعنا في آخر التطورات. تقارير إخبارية منتخب تونس -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة 10 نجوم أفارقة أزعجوا أندية الدوري الممتاز بغيابهم 0:31 دقيقة آخر الأخبار بعد إنهاء التعاقد مع عادل السليمي 0:31 دقيقة الاتحاد التونسي ينهي التعاقد مع عادل السليمي 3:06 دقيقة منتخب الجزائر يقلل من خيبات عام 2021 0:32 دقيقة شابوفالوف يعلن إصابته بفيروس كورونا 0:45 دقيقة قوانين جديدة للحدّ من العنصرية في إنكلترا 1:47 دقيقة NBA: نيويورك نيكس يحقق فوزاً كبيراً على هوكس 0:48 دقيقة الهلال يواصل سلسلة نتائجه المتواضعة 0:43 دقيقة تطور هام في مسألة عبد الصمد الزلزولي 0:30 دقيقة إصابة ستيفن جيرارد بـ"كوفيد-19"