وتوقفت جميع مسابقات كاف في الأشهر الثلاثة الفائتة بسبب انتشار فيروس كورونا الأمر الذي كان قد حدث في معظم دول العالم خلال ذات الفترة.

وجاء في بيان نشره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه على الإنترنت اليوم الإثنين: "تمّ عقد سلسلة من الاجتماعات الخاصة بمستقبل المسابقات في ضوء التطورات الخاصة بانتشار وباء COVID-19 ومحاولة السيطرة عليه عبر القارة وفي بقية أنحاء العالم".

وأشار كاف إلى أنّ لجنته الطبية وضعت بالتعاون مع إدارة التطوير الفني وفريق من الخبراء خطة إرشادية شاملة للاتحادات الأعضاء بخصوص استئناف أنشطة كرة القدم في القارة، إذ تركز الوثيقة المكونة من 27 صفحة على صحة المعنيين بعودة أنشطة كرة القدم في القارة من جماهير ولاعبين ومسؤولين وغيرهم.

وختم كاف في نهاية بيانه: "من المقرر أن تعقد لجنة كاف التنفيذية اجتماعاً يوم الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2020 عبر تقنية الفيديو، وستقوم بالإعلان عن التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية في الوقت المناسب".