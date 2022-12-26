آخر أخبار الوضع الصحي للأسطورة بيليه December 26, 2022 17:38 2:21 دقيقة آخر أخبار الوضع الصحي الحرج لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه. مقابلات بيليه -آخر الفيديوهات 4:53 دقيقة محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ ويقود ليفربول للفوز 0:37 دقيقة نيوكاسل يواصل انتصاراته ويصعد للمركز الثاني مؤقتاً 2:21 دقيقة آخر أخبار الوضع الصحي للأسطورة بيليه 5:06 دقيقة البصرة تقترب من الجاهزية الكاملة لاستضافة خليجي 25 2:37 دقيقة مواجهة برينتفورد وتوتنهام تنتهي على وقع تعادل مثير 2:51 دقيقة دالاس مافريكس يكرم أسطورته ديريك نوفيتسكي 0:48 دقيقة تشكيلة سان جيرمان أمام ستراسبورغ تثير التساؤلات 1:39 دقيقة تين هاخ لم يكن يخطط لتدريب مانشستر يونايتد 3:03 دقيقة beIN SPORTS تحقق معدلات مشاهدة قياسية 3:21 دقيقة كأس العالم رفعت القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين