beIN SPORTS تحتفي بيوم المرأة العالمي 2023



أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن نقل مباريات الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من دوري أبطال أوروبا للسيدات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قناة beIN SPORTS المفتوحة، إضافة إلى قناة beIN الرسمية على YouTube، وذلك احتفاءً بيوم المرأة العالمي 2023 ولتسليط الضوء على كرة القدم النسائية.

وتبدأ المواجهات في 21 مارس الجاري بمباراة تجمع بايرين ميونيخ بنادي أرسنال في الجولة الأولى من ربع نهائي البطولة، على أن يُقابل الفريق الفائز المتأهل من المواجهة بين ناديي باريس سان جيرمان للسيدات وفولفسبورغ، واللذين يلتقيان للمرة الأولى في 23 مارس. وفي الوقت ذاته، يلتقي ناديا روما وبرشلونة في منافسةٍ لحجز مقعد في الدور نصف النهائي ومواجهة الفائز من مباراة أولمبيك ليون وتشلسي، اللذين يلتقيان في الأمسية ذاتها. وتنطلق مباريات ذهاب دور نصف النهائي في 22 أبريل المقبل، وتُقام مباريات العودة في 29 من الشهر ذاته، وتختتم البطولة منافساتها بالمباراة النهائية في 3 يونيو 2023.

وتنقل مجموعة beIN الإعلامية منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات عبر قناتها المفتوحة للعام الثالث على التوالي، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود المجموعة للاحتفاء بالرياضات النسائية، وتأكيداً على التزامها الكامل بدعم المساواة بين الجنسين. وتواصل beIN ترسيخ أهداف مبادرة beINSPIRED، من خلال التأكيد على رسالتها الرامية إلى تعزيز حضور الرياضات التي لا تحظى بتمثيلٍ كافٍ حول العالم والدور الهام الذي تلعبه جميع الرياضات، ولا سيما الرياضات النسائية في المشهد الرياضي العالمي.

وإلى جانب ذلك، تشمل تغطية المجموعة ليوم المرأة العالمي 2023 برامج متميزة بمشاركة أبرز المقدّمات على مدار يوم 8 مارس بالكامل على قناة beIN SPORTS NEWS المفتوحة باللغة العربية. وتنطلق البرامج عند منتصف الليل (00:00 بتوقيت مكة المكرمة)، مع المقدمة ستيفاني سعد وبرنامج الشوط الثالث، والذي تسلط فيه الضوء على البصمة النسائية في القطاع الرياضي. وبالإضافة إلى ذلك، تتولى كل من نتالي رنتسي وخلود نوي ونيرفانا العبد وآسيا عبدالله تقديم جميع النشرات الإخبارية على مدار اليوم. وتستضيف النشرات الرئيسية عند الساعة 15:00 و18:00 و21:00 بتوقيت مكة المكرمة مجموعة من الضيفات الملهمات مع سلسلة من التقارير الخاصة. وتسدل المجموعة الستار عن تغطية يوم المرأة العالمي بتقريرٍ إخباري خاص لمدة 13 دقيقة يسلّط الضوء على أهمية دور السيدات في الرياضة. ويغطي التقرير طيفاً واسعاً من المواضيع، بما فيها إنجازات أبرز الرياضيات، وأثر نجاحاتهنّ على المجتمع الرياضي الأوسع، ودور السيدات في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة beIN الإعلامية تمتلك أكبر محفظة لحقوق نقل البطولات الرياضية النسائية في العالم، بما فيها كرة القدم والتنس وكرة السلة والرغبي ورياضات السيارات وغيرها الكثير. وإلى جانب التغطية المستمرة لمنافسات كأس فرنسا لكرة القدم للسيدات وسلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرغبي 2023، تستعد المجموعة أيضاً لنقل منافسات كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™.