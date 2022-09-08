beIN وSnap Inc تبرمان اتفاقية شراكة لتوفير تغطية شاملة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™



تعلن beIN SPORTS القناة الرياضية الرائدة التابعة لمجموعة beIN الإعلامية والناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى فرنسا، عن عقد اتفاقية شراكة مع شركة Snap Inc، لتقديم محتواها الشيّق والمتميّز مباشرة من ملاعب كرة القدم عبر تطبيق Snapchat.

وبموجب الشراكة الجديدة الخاصة بـ Discover، ستعمل beIN SPORTS على إطلاق عدد من البرامج الرياضية الخاصة بكرة القدم لتغطية أهم اللحظات للموسم الرياضي لهذا العام، وذلك حتى نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقد تم توقيع الاتفاقية داخل المقر الرئيسي للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدوحة – قطر)، وذلك من قبل كل من السيّد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة، والسيد حسين فريجة، المدير العام لشركة Snap Inc. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الجهة الأخرى.

وخلال الموسم الجاري من مباريات كرة القدم الأوروبية، ستتيح هذه الشراكة لمستخدمي Snapchat من مختلف أنحاء المنطقة متابعة تغطية beIN SPORTS لأفضل الدوريات الأوروبية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي، عبر برنامج أسبوعي مخصّص. وسيكون بإمكان المستخدمين مشاهدة برنامج ‘Weekly Off-Season’ والذي سيتمحور حول الرياضات والفعاليات الرياضية خارج موسم مباريات كرة القدم الأوروبية، حيث سيتناول الرياضات الأخرى والمحتوى المتعلّق بالأخبار الرياضية.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتمّ إضافة برنامج مخصّص للبطولة خلال فترة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 إلى منصة Discover على Snapchat، الذي سيغطي أهم اللحظات والأهداف المسجّلة.

وتعليقاً على الشراكة، قال السيد محمّد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـbeIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمتاز المشجعون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشغفهم الكبير بعالم كرة القدم. ولهذا، تواصل beIN SPORTS تحضيراتها لأهم عام في تاريخ مسيرتها المهنية. ومن خلال شراكتها مع رواد العالم التقني كشركة Snap Inc. ستتيح القناة محتوى أكثر تميزاً لمشجعي كرة القدم. ولا شك أن انتشارنا واسع النطاق سيوفّر للمشجعين تغطية شاملة ومكثّفة لمختلف دوريات كرة القدم، بما في ذلك بطولة كأس العالم، وسيساهم في تعزيز حضورنا على مستوى المنطقة".

ومن جانبه قال السيّد حسين فريجة المدير العام لشركة Snap Inc. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن نطلق شراكتنا الدولية مع beIN SPORTS راعية الفعاليات الرياضية في المنطقة والشبكة الرياضية الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس العالم FIFA، والعمل جنباً إلى جنب معها لمواصلة ابتكار تجارب فريدة وجديدة تُثري حياة عشاق اللعبة الأكثر شعبية حول العالم. وبفضل هذه الشراكة، سنقوم بتوفير تغطية beIN SPORTS المتميزة والحاصلة على الجوائز حول كل ما يتعلّق بعالم كرة القدم لمستخدمي Snapchat في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنتيح الفرصة لهم لمتابعة مباريات أنديتهم ومنتخباتهم المفضلة عبر هواتفهم المتحركة بكل سهولة وسلاسة، كي يستمتعوا بأفضل محتوى من عالم كرة القدم مباشرة. وفي ظل الزيادة المتواصلة التي نشهدها في عدد مستخدمينا ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا سنواصل التزامنا بتزويدهم بتجارب تفاعلية مبتكرة واستثنائية عبر منصتنا. نحن متحمسون لتعاوننا مع beIN لتعزيز الابتكار وإضفاء المزيد من الحيوية على تغطيتها وتوفير تجارب فريدة واستثنائية للمشجعين".



وسيتم توزيع برامج beIN SPORTS عبر منصة Discover على دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عُمان وفلسطين وقطر وتونس واليمن وجيبوتي وموريتانيا والصومال وجنوب السودان وسوريا والسودان وتشاد.



تعمل beIN في 5 قارات و40 دولة حول العالم – بما في ذلك الـ 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تبث beIN SPORTS عبر قنواتها الـ 32 التي تحمل علامتها التجارية المميزة 552 ساعة من المحتوى الرياضي اليومي المتنوع حيث تشمل محفظتها من حقوق البث الرياضي ما يزيد عن 40 من أكبر الحقوق الرياضية الرئيسية، وذلك بالإضافة إلى عروضها الترفيهية عبر 11 قناة مخصصة للمحتوى الترفيهي والتي تشمل عرض مجموعة مميزة من الأفلام الضخمة والمحتوى الخاص باللغة العربية.



ويستمر مجتمع مستخدمي Snapchat في النمو بسرعة في جميع المناطق الرئيسية على مستوى العالم، حيث زاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل عدد المستخدمين النشطين يومياً للتطبيق إلى 347 مليون، وذلك اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022. وزاد إجمالي الوقت الذي يقضيه مستخدمو Snapchat في مشاهدة المحتوى على مستوى العالم على أساس سنوي، ويستمر التطبيق في الوصول إلى أكثر من 90% ممن تبلغ أعمارهم 13 إلى 24 عاماً و75% ممن تبلغ أعمارهم 13 إلى 34 عاماً في أكثر من 20 دولة.