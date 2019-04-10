36 هدفاً خلال 21 مباراة لابن الـ 14 عاماً

كشفت تقارير صحافية ألمانية الأربعاء أن شركة "نايكي" الأميركية للتجهيزات الرياضية وقعت عقد رعاية مع يوسوفا موكوكو، لاعب بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 14 عاماً، قد يعود عليه بملايين الدولارات في الأعوام المقبلة.

ويبرز موكوكو بشكل كبير في صفوف فريق دورتموند لما دون 17 عاماً، وسجل هذا الموسم 36 هدفاً في 21 مباراة خاضها.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار، إلى أن أداء موكوكو الذي يتوقع أن يكون من أبرز المواهب محلياً في الأعوام المقبلة، دفع الشركة الأميركية العملاقة إلى توقيع عقد رعائي مغرٍ معه.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة دفعت للاعب عند التوقيع مليون يورو (1.1 مليون دولار)، وأن بنود العقد قد تجعله ينال ما يصل إلى عشرة ملايين، لكن ذلك يرتبط ذلك بتطور مسيرته لاسيما احترافه اللعبة.

بموجب قوانين الدوري الألماني لكرة القدم، لا يمكن لموكوكو أن يشارك مع الفريق الأول لدورتموند قبل أن يتم السادسة عشرة من العمر، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وانضم اللاعب المولود في الكاميرون، إلى صفوف الفئات العمرية في دورتموند عام 2016 قادماً من نادي سانت باولي في مدينة هامبورغ.

خاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب ألمانيا لما دون 16 عاماً، في العام 2017 عندما كان لا يزال في الثانية عشرة من العمر، وسجل ثلاثة أهداف في أربعة مباريات بقميص المنتخب الوطني.

وفي ظل الاهتمام الكبير باللاعب، تسعى إدارة دورتموند ومسؤولو منتخبات الشباب في الاتحاد الألماني، إلى إحاطته بعناية تحميه وتضمن تطور موهبته وبروزه بشكل تدريجي، وهو ما حال حتى الآن دون استدعائه إلى تشكيلة منتخب دون 17 عاماً.

وقال مدرب منتخب ألأماني تحت 17 عاماً ميكايل فايختباينر في تصريحات صحافية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "الاهتمام بيوسوفا لم يكن سهلاً على اللاعب والمحيطين به (...) مع الأخذ في الاعتبار تطوره على المستوى الفردي وتمنيات عائلته، قررنا عدم استدعائه إلى منتخب ما دون 17 عاماً".