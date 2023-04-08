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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

100 نقطة لكل من نوتس كونتي وريكسهام والممثل رايان رينولدز يصاب بالذهول

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أصيب الممثل والنجم رايان رينولدز بالذهول بعد أن تساوى فريقا نوتس كونتي وريكسهام في النقاط (100 نقطة) في الدوري الوطني الإنكليزي لكرة القدم.

reuters

ونادي ريكسهام على ملك كل من رايان رينولدز والممثل والمخرج والمنتج والكاتب الأميركي المعروف روب ماكيلهيني. 

وقد تحدد مباراة يوم الإثنين 10 أبريل بين ريكسهام وضيفه نوتس كونتي اسم الفريق الذي سيصعد إلى الدوري الإنكليزي الدرجة الثانية (الدرجة الرابعة).  


 

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