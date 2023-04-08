100 نقطة لكل من نوتس كونتي وريكسهام والممثل رايان رينولدز يصاب بالذهول

ونادي ريكسهام على ملك كل من رايان رينولدز والممثل والمخرج والمنتج والكاتب الأميركي المعروف روب ماكيلهيني.

وقد تحدد مباراة يوم الإثنين 10 أبريل بين ريكسهام وضيفه نوتس كونتي اسم الفريق الذي سيصعد إلى الدوري الإنكليزي الدرجة الثانية (الدرجة الرابعة).



