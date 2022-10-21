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كرة القدم

يويفا يوقع عقوبات على أندرلخت في دوري المؤتمر

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة إن أندرلخت سيخوض المباراتين الأوروبيتين المقبلتين خارج أرضه بدون مشجعين بعد أن شابت مشكلات الجماهير هزيمته في دوري المؤتمر الأوروبي أمام وست هام يونايتد الأسبوع الماضي.

Reuters

وأشعل مشجعو الفريق البلجيكي الألعاب النارية وألقوا بمقاعد على جماهير وست هام خلال المباراة التي أقيمت على استاد لندن والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1.

وأضاف الاتحاد الأوروبي للعبة إنه قرر "تغريم اندرلخت مبلغ 50 ألف يورو ومنع أندرلخت من بيع تذاكر لمشجعيه في المباراتين المقبلتين خارج أرضه ضمن منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإشعالها (الجماهير) للألعاب النارية وإلقاء المقذوفات والتسبب في تلفيات إضافة لأعمال الشغب".

ومنع مبيعات التذاكر للمباراة الثانية ستكون مع ايقاف التنفيذ لعامين.

ويحتل أندرلخت المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط من نفس العدد من المباريات وبفارق ثماني نقاط عن وست هام المتصدر.
 

أندرلخت البلجيكي يويفا دوري المؤتمر الأوروبي
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