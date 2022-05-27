يويفا يمنع المباريات بين الفرق الأوكرانية والبيلاروسية



وبرّرت الهيئة ذلك بتعزيز "سلامة الفرق، المسؤولين وأصحاب المصلحة الآخرين"، وهو ما لا يمكن ضمانه بسبب "النزاع المسلّح الدائر حالياً".

وكان الاتحاد القاري تصرّف بنفس الطريقة منذ 2014 مع الفرق الروسية والأوكرانية، بحيث لم تكن مواجهتهما ممكنة خلال عملية سحب القرعة.

ومنذ بداية آذار/مارس الماضي، فرض يويفا على الأندية والمنتخبات البيلاروسية خوض مبارياتها البيتية على أرض محايدة ودون جماهير.

وكانت روسيا وأنديتها قد أقصيت من مختلف المسابقات الأوروبية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

كما استبعد الاتحاد الدولي (فيفا) روسيا عن إكمال مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.