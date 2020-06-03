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الدوري الألماني
كرة القدم

يويفا يستبعد طرابزون التركي عن مسابقاته لعام واحد

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء عن استبعاد نادي طرابزون سبور متصدر الدوري التركي من مسابقاته القارية لعام واحد لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

Reuters

وسيغيب بالتالي الفريق عن أي مسابقة أوروبية يتأهل إليها تاليا، أكان في موسم 2020-2021 أو 2021-2022.

وعوقب طرابزون سبور لعدم احترامه اتفاقاً أبرم عام 2016 وعد فيه بتحقيق توازن مالي في حساباته لعام 2019.

ويتصدر طرابزون سبور ترتيب الدوري التركي "سوبر ليغ" بفارق المواجهات المباشرة مع باشاك شهير، علماً أن المنافسات ستستأنف في 12 حزيران/يونيو بعد أن توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتأهل بطل تركيا مباشرة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، لذا ستكون ضربة قوية في حال توج طرابزون سبور باللقب.

وانضم الأخير إلى عدد من الأندية التي وقعت ضحية قوانين اللعب المالي النظيف، بعد استبعاد يويفا لمانشستر سيتي الإنكليزي من مسابقاته القارية للموسمين المقبلين علمًا أن الأخير تقدم باستئناف امام محكمة التحكيم الرياضية، فيما يغيب ميلان الإيطالي عن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم الحالي للسبب ذاته.
 

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