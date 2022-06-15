"يويفا" يدرس إقامة بطولة جديدة !



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليومية الرياضية أن "يويفا" يدرس فكرة مسابقة يشارك فيها الفائزون بالمسابقة القارية الأم في الموسم السابق إلى جانب ثلاثة أندية رائدة أخرى.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أن الفكرة أُدرجت في ملف الطلبات لحقوق البث لدوري الأبطال الجديد الموسع من 2024 حتّى 2027.

ورداً على اتصال مع وكالة فرانس برس، قال "يويفا" "إنها فكرة مذكورة في ملف الطلبات، لكن لم يتم تقرير أي شيء".

وقال مصدر مطلع على الاقتراح إن البطولة المصغّرة لا تعني بالضرورة المزيد من المباريات.

وكان تم توسيع مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا من موسم 2024-2025 لتشمل 36 نادياً، مقارنة بـ 32 نادياً حالياً.

وستكون الأندية ضمن مجموعة واحدة على أن يخوض كل فريق ثماني مباريات، جميعها ضد خصوم مختلفين، مقارنةً بثماني مجموعات من أربعة أندية تلعب كل منها ست مباريات في الوقت الحالي.

في المجموع، ستقام 225 مباراة بدلاً من 125 مباراة حالياً.