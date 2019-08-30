يويفا يحدد سعر تذكرة الجماهير الزائرة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي

وكان مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول الإنكليزيين قد اعترضوا الموسم الفائت على سعر التذكرة لجماهير الفريق الضيف في ملعب كامب نو، معقل نادي برشلونة الإسباني، والتي بلغت 119 يورو.

هذا الأمر دفع إدارتي يونايتد وليفربول لرفع أسعار البطاقات في وجه جماهير برشلونة الزائرة، واستخدما الايرادات الاضافية لتقديم العون المالي لمشجعيهم.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)السلوفيني الكسندر تشيفيرين إن "الجماهير هي شريان الحياة في كرة القدم، ويحق لهؤلاء الذين يرافقون أنديتهم في المباريات خارج الديار أن يحصلوا على تذاكر بأسعار مقبولة، مع الأخذ في عين الاعتبار تكلفة رحلاتهم".

هذا وأكد الاتحاد الأوروبي أن سعر التذكرة الأغلى الحالية تعادل سعر أدنى تذكرة في المباريات النهائية لدوري الأبطال ويوروبا ليغ.

وقال رونان ايفان المدير التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم الأوروبية: "إنه تقدم ملحوظ ونثني على يويفا لطريقة تفكيرهم المتقدمة. تحديد سقف سعر التذاكر سيقضي على الأسعار المبالغ فيها".

"لحسن الحظ، ستتم مراجعة تأثير القرار الجديد مع نهاية الموسم، ولذك سنكرس جهودنا للضغط على الاطراف المعنية لتخفيض (الاسعار)".

