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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

يويفا يحدد سعر تذكرة الجماهير الزائرة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن سقف سعر تذاكر الجماهير الزائرة سيبلغ 70 يورو في دوري أبطال أوروبا و45 يورو في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعدما ارتفعت الأصوات المعترضة في السنوات الأخيرة.

Reuters

وكان مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول الإنكليزيين قد اعترضوا الموسم الفائت على سعر التذكرة لجماهير الفريق الضيف في ملعب كامب نو، معقل نادي برشلونة الإسباني، والتي بلغت 119 يورو.

هذا الأمر دفع إدارتي يونايتد وليفربول لرفع أسعار البطاقات في وجه جماهير برشلونة الزائرة، واستخدما الايرادات الاضافية لتقديم العون المالي لمشجعيهم. 

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)السلوفيني الكسندر تشيفيرين إن "الجماهير هي شريان الحياة في كرة القدم، ويحق لهؤلاء الذين يرافقون أنديتهم في المباريات خارج الديار أن يحصلوا على تذاكر بأسعار مقبولة، مع الأخذ في عين الاعتبار تكلفة رحلاتهم".

هذا وأكد الاتحاد الأوروبي أن سعر التذكرة الأغلى الحالية تعادل سعر أدنى تذكرة في المباريات النهائية لدوري الأبطال ويوروبا ليغ.

وقال رونان ايفان المدير التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم الأوروبية: "إنه تقدم ملحوظ ونثني على يويفا لطريقة تفكيرهم المتقدمة. تحديد سقف سعر التذاكر سيقضي على الأسعار المبالغ فيها".

"لحسن الحظ، ستتم مراجعة تأثير القرار الجديد مع نهاية الموسم، ولذك سنكرس جهودنا للضغط على الاطراف المعنية لتخفيض (الاسعار)".
                  

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