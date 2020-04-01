يويفا يؤجل مباريات يونيو للمنتخبات حتى إشعار آخر

وأفاد الاتحاد القاري في بيان الأربعاء "كل مباريات المسابقات الأوروبية، من بينها المباريات الودية الدولية المجمّعة، تأجلت حتى إشعار آخر".

كما تم تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2021 للسيدات.

وكان هذا القرار متوقعاً نظراً للشلل الذي يضرب الرياضة عالمياً وخصوصاً كرة القدم الأوروبية في ظل تفشي "كوفيد-19"، واتخذه الاتحاد القاري بعد اجتماع موسع عبر الفيديو ضم لجنته التنفيذية مع الأمناء العامين لخمسة وخمسين اتحاداً وطنياً منضوين تحت عباءته.

كما قرر الاتحاد الأوروبي إلغاء بطولة أوروبا تحت 17 عاماً والمقررة في أيار/مايو المقبل، بالاضافة إلى بطولة أوروبا تحت 19 عاماً للسيدات المقررة في تموز/يوليو.

وكانت مباريات الملحق مخصصة لتحديد المقاعد الأربعة الأخيرة في البطولة الأكبر لمنتخبات القارة العجوز والتي ستقام للمرة الأولى في التاريخ في 12 مدينة. ومباريات الملحق كانت مقررة أصلاً في شهر آذار/مارس، قبل تأجيلها إلى حزيران/يونيو بسبب كورونا.

وكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ في اجتماع طارئ في 17 اذار/مارس الماضي قراراً تاريخياً بإرجاء أكبر بطولاته للمنتخبات، كأس أوروبا 2020، إلى صيف العام 2021، وتعليق كافة مسابقاته للأندية "حتى إشعار آخر" بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأوضح "يويفا" في حينه ان هذا الإجراء سيتيح للبطولات الوطنية استكمال موسم 2019-2020، آملا باتمامها بنهاية حزيران/يونيو.

وتوقفت مسابقتا دوري الأبطال والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الدور ثمن النهائي، ودوري الأبطال للسيدات في ربع النهائي.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أعلن الاسبوع الماضي أنه يجهل متى يمكن معاودة الموسم القاري، مبدياً خشيته من فقدانه بحال منعت الظروف الصحية الراهنة استئنافه بحلول نهاية حزيران/يونيو.

وقال تشيفيرين في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية ونشرتها السبت "لا أحد يعرف متى ينتهي الوباء. وضعنا خطة ألف، باء أو جيم: نحن على تواصل مع رابطات الدوريات، الأندية، لدينا مجموعة عمل. يتعين علينا انتظار باقي القطاعات".

ولدى سؤاله عن الخيارات المحتملة لمعاودة النشاط الكروي، أجاب تشيفيرين "منتصف أيار/مايو، في حزيران/يونيو أو حتى في آخر حزيران/يونيو. ثم إذا لم نتمكن من ذلك، سنفقد الموسم على الأرجح".

وكشف "ثمة اقتراح يهدف إلى إنهاء الموسم الحالي في مطلع الموسم التالي الذي سيتأخر في الانطلاق"، لكنه أضاف "كوننا لا نعرف متى سينتهي الوباء، لا نستطيع وضع خطة نهائية".