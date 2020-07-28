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الدوري الإيطالي
كرة القدم

"يويفا" مستاء من الموعد المتأخر لنهائي كأس اليونان

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أعرب مسؤول في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاثنين عن استيائه من قرار الاتحاد اليوناني للعبة خوض نهائي مسابقة الكأس في 30 آب/أغسطس المقبل.

Reuters


من المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في 23 آب/أغسطس في العاصمة البرتغالية لشبونة، لذا يرى المسؤول في الاتحاد القاري هربرت هوبل أن موعد نهائي كأس اليونان متأخر جدا لتحديد هوية الأندية المتأهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

قال هوبل في بيان "يدعم فيفا (الاتحاد الدولي) ويويفا بقوة ويوصيان بإنهاء كامل المسابقات المحلية، من بينها كأس اليونان، قبل انتهاء الموسم الحالي وقبل الثالث من آب/أغسطس، الموعد المحدد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقديم النتائج النهائية والأندية التي ستمثل اليونان في المسابقات الأوروبية".

وكان النهائي بين أولمبياكوس وآيك أثينا مقررا في 26 تموز/يوليو، لكن الأول رفض اللعب في ملعب صغير في ريزوبولي بدلا من الملعب الأولمبي في أثينا. مع ذلك، كان أولمبياكوس راغبا في إقامة النهائي الأحد ورفض الموعد الجديد.

قال أولمبياكوس في بيان "القرار الجديد لا يسخر فقط من كرة القدم اليونانية، بل يغيّر بشكل أساسي من نزاهة الحدث الكبير، حيث تبدأ فترة الانتقالات في 3 آب/أغسطس، ما يعني أن تشكيلات الأندية ستكون مختلفة في 30 آب/أغسطس عن تلك التي خاضت الموسم".

ودعا أولمبياكوس الاتحاد الأوروبي، فيفا والحكومة اليونانية إلى "عدم السماح بهذا العار".

تابع أولمبياكوس "ندعوهم إلى التدخل الفوري لتغيير قرار المستشارين غير المتعلمين الذين يخدمون مصالحهم الأنانية بدلا من الترويج لخير كرة القدم اليونانية. اللامبالاة في مواجهة الفساد تصنع التواطؤ".

وتم تعيين هوبل قبل ثلاث سنوات من قبل الاتحاد الدولي كرئيس للجنة مراقبة لضمان الإشراف على عمليات الاتحاد اليوناني للعبة.

                  
                  
 

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