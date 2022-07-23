يوفنتوس يفتتح جولته الأميركية بالفوز على تشيفاس ودياً

وكان الشاب ماركو دا غراكا أول المسجلين لفريق "السيدة العجوز" من مسافة قريبة في الدقيقة العشرة، بعد رأسية من فيديريكو غاتي إثر ركنية ارتدت من القائم.

أضاف ماتيا كومبانيون الثاني في الدقيقة 80، بعد مجهود فردي لتوماسّو باربييري.

وإلى القادمين بوغبا وغاتي، شارك اللاعبان الجديدان في صفوف بيانكونيري، الجناح الأرجنتيني أنخل دي اريا والمدافع البرازيلي غليسون بريمر.

قال أليغري العائد لتدريب يوفنتوس في فيغاس "من واجبنا الفوز هذه السنة. بعد التتويج عشر سنوات توالياً، كان الموسم الماضي الأول دون ألقاب، لذا نحن ملزمون بتحقيق الفوز".