يوفنتوس يعلن إصابة لاعبيه بنسوليو وآرثر بفيروس كورونا من قبل beIN SPORTS December 31, 2021 13:54 أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة عن إصابة كل من حارس المرمى كارلو بنسوليو ومتوسط الميدان البرازيلي آرثر بعدوى فيروس كورونا. AFP وأشار الـ"بيانكونيري" أنه تمّ وضع الثنائي في عزلة وفقًا للبروتوكول الصحي المعمول به. يوفنتوس آرثر ميلو كورونا كارلو بنسوليو السابق تشيفيرين يجدّد رفضه فكرة إقامة اقرأ التالي آخر الأحداث December 31, 2021 14:55 مينديش ينفي رغبة رونالدو في الرحيل عن "يونايتد" December 31, 2021 14:32 "فيفا" يعلن مشاركة نادي بيراي في مونديال الأندية December 31, 2021 14:22 أنباء عن إقالة مدرب موناكو "كوفاتش" December 31, 2021 14:13 تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بسبب "كورونا" December 31, 2021 13:54 يوفنتوس يعلن إصابة لاعبيه بنسوليو وآرثر بكورونا December 31, 2021 12:48 تشيفيرين يجدّد رفضه فكرة إقامة كأس العالم كل عامين December 31, 2021 12:21 التكناوتي بديلاً للزنيتي في تشكيلة "أسود الأطلس" December 31, 2021 11:17 غاريث ساوثغيت في لقاء حصري مع beIN SPORTS December 31, 2021 10:58 فيروس كورونا يلقي بظلاله على نهاية عام 2021 December 31, 2021 10:27 كيروش يضمّ 3 لاعبين جدد لتشكيلة المنتخب المصري