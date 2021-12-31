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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

يوفنتوس يعلن إصابة لاعبيه بنسوليو وآرثر بفيروس كورونا

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة عن إصابة كل من حارس المرمى كارلو بنسوليو ومتوسط الميدان البرازيلي آرثر بعدوى فيروس كورونا.

AFP

وأشار الـ"بيانكونيري" أنه تمّ وضع الثنائي في عزلة وفقًا للبروتوكول الصحي المعمول به.

يوفنتوس آرثر ميلو كورونا كارلو بنسوليو
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