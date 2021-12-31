يوفنتوس يعلن إصابة لاعبيه بنسوليو وآرثر بفيروس كورونا

من قبل beIN SPORTS December 31, 2021 13:54 أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة عن إصابة كل من حارس المرمى كارلو بنسوليو ومتوسط الميدان البرازيلي آرثر بعدوى فيروس كورونا.