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الدوري الإسباني
كرة القدم

يوفنتوس يتجاوز ساليرنيتانا ويحقق فوزه الرابع توالياً في الدوري

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حقق يوفنتوس الفوز على ضيفه ساليرنيتانا 2-صفر اليوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

REUTERS

وسجل كل من الأرجنتيني باولو ديبالا (5) والصربي دوشان فلاهوفيتش (29) هدفي الفوز لفريق السيدة العجوز. 

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع بـ59 نقطة. 

وعاد سامبدوريا بالفوز من أرض فينيزيا 1-صفر فيما انتهت مباراة إمبولي مع هيلاس فيرونا بالتعادل 1-1. 
 

يوفنتوس الدوري الإيطالي باولو ديبالا
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