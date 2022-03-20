يوفنتوس يتجاوز ساليرنيتانا ويحقق فوزه الرابع توالياً في الدوري

من قبل beIN SPORTS March 20, 2022 18:16 حقق يوفنتوس الفوز على ضيفه ساليرنيتانا 2-صفر اليوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.