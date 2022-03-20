يوفنتوس يتجاوز ساليرنيتانا ويحقق فوزه الرابع توالياً في الدوري

وسجل كل من الأرجنتيني باولو ديبالا (5) والصربي دوشان فلاهوفيتش (29) هدفي الفوز لفريق السيدة العجوز.
ويحتل يوفنتوس المركز الرابع بـ59 نقطة.
وعاد سامبدوريا بالفوز من أرض فينيزيا 1-صفر فيما انتهت مباراة إمبولي مع هيلاس فيرونا بالتعادل 1-1.
وسجل كل من الأرجنتيني باولو ديبالا (5) والصربي دوشان فلاهوفيتش (29) هدفي الفوز لفريق السيدة العجوز.
ويحتل يوفنتوس المركز الرابع بـ59 نقطة.
وعاد سامبدوريا بالفوز من أرض فينيزيا 1-صفر فيما انتهت مباراة إمبولي مع هيلاس فيرونا بالتعادل 1-1.
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