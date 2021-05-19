يوفنتوس بطلاً لكأس إيطاليا على حساب أتالانتا

وسجل هدفي يوفنتوس السويدي ديان كولوسيفسكي (31) وفيديريكو كييزا (73)، فيما أحرز الأوكراني روسلان مالينوفسكي هدف أتالانتا الوحيد (41).

شهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "مابي" في مدينة ريجيو إميليا عودة الجماهير إلى الملاعب إذ سمح بحضور 4300 متفرج، أي أقل بنسبة 20% من سعة الملعب الخاص بنادي ساسوولو، بينهم المئات من كل ناد ولكن أيضاً الضيوف أمثال العاملين في القطاع الصحي من ريجيو إميليا رومانيا.

وأجبر المنظمون الجماهير على الخضوع لفحص "كوفيد-19" (إذا لم يتم تطعيمهم أو لم يتعافوا منذ أقل عن ستة أشهر)، لحضور المباراة التي قال المفوض الإداري لرابطة الدوري لويجي دي سييرفو أنها "اختبار لوجود الجمهور في المستقبل في الأحداث الرياضية في إيطاليا".



وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من أتالانتا، حين انطلق الكولومبي دوفان زاباتا داخل منطقة جزاء يوفنتوس، ومرر كرة إلى زميله الأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو الذي سدد أرضية تصدى لها جانلوجي بوفون بقدمه في الدقيقة الثالثة.

وواصل زاباتا تهديده لمرمى السيدة العجوز، فبعد مراوغة لجورجو كييليني داخل المنطقة، سدد كرة أرضية مرت إلى جانب القائم (5).

وكاد السويسري ريمو فريولر أن يُسجل هدف التقدم لأتالانتا في الدقيقة 25، بتسديدة مرت إلى جانب القائم الأيمن لمرمى بوفون.

وعلى عكس رياح المباراة، نجح يوفنتوس في افتتاح التسجيل عن طريق كولوسيفسكي من هجمة عكسية قادها البرتغالي كريستيانو رونالدو، فوصلت الكرة إلى الأميركي ويستون ماكيني الذي مرر عرضية داخل منطقة الجزاء، أسقطها السويدي بطريقة رائعة بيسراه إلى يمين الحارس بيرلويجي جوليني (31).

لكن أتالانتا لم ينتظر أكثر من عشر دقائق لإدراك التعادل. ففي الدقيقة 41، تلقى مالينوفسكي عرضية من الرواق الأيمن، فسدد الكرة قوية في شباك بوفون الذي عجز عن صدها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف يوفنتوس هجماته وأهدر فرصاً عدة، أبرزها من ماكيني الذي حول برأسه عرضية من الكولومبي خوان كوادرادو إلى جانب القائم الأيمن (48).

وكاد كولوسيفسكي أن يُضيف الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 57، لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء لاقت تصدياً من الحارس.

وحرم القائم الأيسر لمرمى أتالانتا، كييزا من مضاعفة النتيجة (59)، بعدما تلقى تمريرة بالكعب من رونالدو قبل أن يُصوب بين يدي الحارس.

لكن كييزا نفسه، كان صاحب الكلمة الأخيرة في المباراة، وتحديداً في الدقيقة 73، حيث انطلق بهجمة من الطرف الأيسر، وتبادل التمريرات مع كولوسيفسكي قبل أن ينفرد بالحارس جوليني، ويسدد يسارية قوية داخل الشباك.





