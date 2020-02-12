يورو 2020: سفر المشجعين يخلف تحديات بيئية للمنظمين

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أعلن عام 2012، حين كان لا يزال برئاسة الفرنسي ميشال بلاتيني، منح حق الاستضافة لـ12 دولة احتفالاً بالذكرى الستين للبطولة، فيما توعد المنظمون الحاليون بأن تكون البطولة صديقة للبيئة.

إلا أنه إذا نظرنا إلى الوقائع، نجد أنه سيكون من الصعب الالتزام بهذا الوعد؛ فعلى سبيل المثال سيتحتم على الجماهير البولندية السفر لأكثر من 6 آلاف كيلومتر في غضون عشرة أيام لمتابعة مباريات دور المجموعات، حيث تلعب بولندا، التي أوقعتها القرعة في المجموعة الخامسة إلى جانب إسبانيا، السويد ومنتخب سيتأهل عن الملحق، مبارياتها في دابلن ومن ثم بلباو الإسبانية قبل العودة إلى العاصمة الآيرلندية.

كما وستقام بعض المباريات في باكو عاصمة اذربجيان في أقصى شرق أوروبا على بعد ما يقارب 5 آلاف كيلومتر من لندن التي تستضيف مبارتي نصف النهائي والمباراة النهائية في ملعب "ويمبلي".

على عكس نسخة 2016 التي أقيمت في فرنسا، والنسخة المقبلة التي تستضيفها ألمانيا عام 2024، حيث المسافات قصيرة كفاية للتنقل بسهولة عبر القطار.

بفضل نظام البطولة المعتمد، ستخوض بعض المنتخبات الكبرى كإنكلترا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا وهولندا، "المعروف أن جماهيرها تسافر بعشرات الآلاف في البطولات الدولية الكبرى"، جميع مبارياتها في دور المجموعات على أرضها.

وقال مسؤول في ويفا لوكالة فرانس برس إن هذا الأمر "سيقلل بنسبة كبيرة من انبعاثات الكربون في البطولة".

إلى ذلك، ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست هو الوحيد الذي يم بناؤه من أجل البطولة، حيث يعتبر ويفا أن هذا الأمر وفّر "تكلفة بيئية ضخمة في مجال الطاقة، الخرسانة وغيرها من الموارد"، في حين تم بناء أربعة ملاعب في فرنسا قبيل يورو 2016.