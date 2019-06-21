يورو تحت 21: رومانيا تقسو على إنكلترا

تصدرت رومانيا المجموعة الثالثة بفوزها الكبير على إنكلترا 4-2 اليوم الجمعة في الجولة الثانية من بطولة أوروبا 2019 تحت الـ21 عاماً المقامة في إيطاليا.

وتفوقت رومانيا في الصدارة على فرنسا الثانية بفارق الأهداف بعدما حققت الأخيرة الفوز ألثاني أيضاً وجاء على حساب كرواتيا بنتيجة 1-0.

وجاءت مباراة رومانيا وإنكلترا قمة في الإثارة، وشهدت أهدافها الستة في آخر خمسة عشر دقيقة من اللقاء، والاهداف الأربعة الأخيرة في آخر خمس دقائق.

في التفاصيل تقدمت رومانيا في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، وعادل غراي في الدقيقة 79، ثم تقدمت رومانيا في الدقيقة 85 عبر ايانيس هاجي نجل الأسطورة جيورجي هاجي، وعادل الأسود الثلاثة مجدداً في الدقيقة 87 عبر ابراهام.

وفي وقت اعتقد الجميع ان التعادل سيد الموقف في اللقاء، ضربت رومانيا مرتين في دقيقة عبر كومان في الدقيقتين 89 و90.

وفي مباراة فرنسا وكرواتيا سجل موسى ديمبيلي هدف بلاده في الدقيقة الثامنة لتحافظ عليه حتى نهاية المباراة.