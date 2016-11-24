يوروبا ليغ - باوك اليوناني يعيد توزيع أوراق المجموعة العاشرة

جاءت ثلاثية الفريق اليوناني عبر الأوكراني إيفغيني شاخوف في الدقيقة الخامسة، والأنغولي دجالما 26، والهولندي غاري رودريغيز 90+3، فيما سجّل فيديريكو برنانديسكي 33 والسنيغالي باباكار 50 هدفي فيورنتينا.

في المجموعة ذاتها، فاز سلوفان ليبيريك التشيكي على كاراباغ الأذربيجاني بثلاثية نظيفة، سجلها التشيكي إيغون فوش (11) والروسي نيكولاي كومليشنكو (57 من ركلة جزاء و63).

تجمد رصيد فيورنتينا عند 10 نقاط في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن كاراباغ الأذربيجاني الثاني وباوك سالونيك اليوناني الثالث، فيما بقي سلوفان ليبيريك التشيكي أخيراً بـ 4 نقاط.