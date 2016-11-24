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كرة القدم

يوروبا ليغ - باوك اليوناني يعيد توزيع أوراق المجموعة العاشرة

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أعاد باوك سالونيك اليوناني توزيع الأوراق في المجموعة العاشرة بفوزه المفاجئ 3-2 على مضيفه فيورنتينا الإيطالي اليوم الخميس في المرحلة الخامسة قبل الأخيرة من دوري المجموعات لمسابقة يوروبا ليغ.

Reuters

جاءت ثلاثية الفريق اليوناني عبر الأوكراني إيفغيني شاخوف في الدقيقة الخامسة، والأنغولي دجالما 26، والهولندي غاري رودريغيز 90+3، فيما سجّل فيديريكو برنانديسكي 33 والسنيغالي باباكار 50 هدفي فيورنتينا.

في المجموعة ذاتها، فاز سلوفان ليبيريك التشيكي على كاراباغ الأذربيجاني بثلاثية نظيفة، سجلها التشيكي إيغون فوش (11) والروسي نيكولاي كومليشنكو (57 من ركلة جزاء و63).

 

تجمد رصيد فيورنتينا عند 10 نقاط في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن كاراباغ الأذربيجاني الثاني وباوك سالونيك اليوناني الثالث، فيما بقي سلوفان ليبيريك التشيكي أخيراً بـ 4 نقاط.

 

فيورنتينا الإيطالي
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