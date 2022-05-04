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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

يورغن كلوب يواصل كتابة التاريخ

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بات المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنكليزي يورغن كلوب أول مدرب يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والمباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة الإنكليزية والمشهد الختامي لكأس الاتحاد الإنكليزي في موسم واحد.

REUTERS

وقاد يورغن كلوب ليفربول لخوض النهائي للمرة العاشرة في تاريخه، والثالثة مع المدرب الألماني بعد 2018 و2019.

وينتظر الفريق الإنكليزي في النهائي الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء علماً أن سيتي فاز ذهاباً 4-3.

علماً أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو على أرضية استاد دو فرانس. 

ونجح ليفربول في الظفر بكأس الرابطة الإنكليزية يوم 27 فبراير بتفوقه على تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 بعد نهاية المواجهة بالتعادل السلبي. 

وسيكون الـ"ريدز" يوم 14 مايو على موعد مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

دوري أبطال أوروبا ليفربول كأس الاتحاد الانكليزي كأس الرابطة الإنكليزية يورغن كلوب
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