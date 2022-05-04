يورغن كلوب يواصل كتابة التاريخ

وقاد يورغن كلوب ليفربول لخوض النهائي للمرة العاشرة في تاريخه، والثالثة مع المدرب الألماني بعد 2018 و2019.

وينتظر الفريق الإنكليزي في النهائي الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء علماً أن سيتي فاز ذهاباً 4-3.

علماً أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو على أرضية استاد دو فرانس.

ونجح ليفربول في الظفر بكأس الرابطة الإنكليزية يوم 27 فبراير بتفوقه على تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 بعد نهاية المواجهة بالتعادل السلبي.

وسيكون الـ"ريدز" يوم 14 مايو على موعد مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.