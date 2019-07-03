يايا توريه يحط الرحال في الصين

ومن المتوقع أن يظهر اللاعب السابق لبرشلونة، الذي لم يخض أي مباراة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد ثلاثة أشهر مع أولمبياكوس اليوناني، مع قوينغداو لأول مرة يوم السبت عندما يستضيف تشي جيانغ غرين تاون.

وذكرت تقارير سابقة أن توريه (36 عاماً) يجري اختبارات مع فريق صيني بعد وقت قصير من تكهنات حول اعتزاله اللعب في أيار/مايو الماضي.



وقال توريه عبر تويتر "كان هناك الكثير من اللغط حول مستقبلي مؤخراً. أود أن أوضح أنني أعشق كرة القدم وسأبقى لاعباً لبضع سنوات".



وأضاف: "أحضر نفسي أيضاً للتدريب ولكن لا أفكر حالياً في العمل كمدرب بدوام كامل".



