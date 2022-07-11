ويلشير يعود لأرسنال مدرباً لفريق تحت 18 عاماً

ويأتي تعيين ويلشير في هذا المنصب بعد أيام معدودة على قراره باعتزال اللعب نهائياً بعمر الثلاثين بسبب لعنة الإصابات التي لاحقته وعكرت مسيرته الكروية الواعدة.

وأمضى ويلشير الموسم الماضي بعض الوقت في العمل مع لاعبي أرسنال الشباب، وحصل الآن على فرصته للمساعدة في تشكيل الجيل القادم من نجوم أكاديمية "المدفعجية".

ونقل أرسنال عن ويلشير قوله في بيان: "إنه لشرف كبير أن ألعب هذا الدور. لا يخفى على أحد أني أحب هذا النادي. أحب ما ندافع عنه وقضيت جزءاً كبيراً من حياتي في هذه الأكاديمية، بعض أفضل أيام حياتي".

ورأى إنها "فرصة كبيرة بالنسبة لي وأنا مستعد. أنا متعطش وأتطلع بفارغ الصبر لمساعدة هؤلاء اللاعبين الشباب على النمو والوصول الى أفضل ما يمكنهم داخل وخارج الملعب".

وتابع "إنه شعور خاص أن تكون جزءاً من عائلة أرسنال".

وتدرج ويلشير كروياً عبر أكاديمية أرسنال في طريقه ليصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع الفريق الأول عن 16 عاماً و256 يوماً في 2008 بعد تخرجه من أكاديمية النادي.

وأشاد مدير أكاديمية أرسنال المدافع الألماني السابق بير ميرتيساكر بويلشير الإثنين، قائلاً: "الجميع يعرف مدى شغف جاك بأرسنال. إنه يفهم ما نريد تحقيقه هنا وقد أثار إعجابنا حقاً العام الماضي. إنه يعرف بالضبط ما يلزم للعبور من الأكاديمية الى لعب كرة القدم مع الفريق الأول".

