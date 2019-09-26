"ويفا" يسمح لجماهير سلوفاكيا بحضور مباراة ويلز

وكانت اللجنة التأديبية للاتحاد الأوروبي فرضت في 19 أيلول/ سبتمبر عقوبة اقامة مباراة خلف أبواب موصدة على المنتخبين المجري والسلوفاكي على خلفية السلوك "العنصري" من قبل مشجعي المنتخبين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "غروباما أرينا" في العاصمة المجرية بودابست في 9 أيلول/ سبتمبر وانتهت بفوز سلوفاكيا 2-1.

ورفع "ويفا" العقوبة عن سلوفاكيا التي تقدمت بطلب استئناف القرار الأول، على أن يسمح بدخول الجماهير الى الملعب خلال اللقاء الذي يجمع المنتخب الوطني بنظيره الويلزي في 10 تشرين الأول/ أكتوبر.

كما خفض الغرامة المالية التي فرضت على الاتحاد السلوفاكي المحلي من 20 ألف يورو إلى 15 ألفاً، بعدما تمت إعادة تصنيف تصرف الجماهير السلوفاكية خلال طلب الاستئناف ضمن خانة "رسائل سياسية استفزازية".

في المقابل أبقى الاتحاد الأوروبي على عقوبة المجر التي ستخوض مباراتها الدولية المقبلة على أرضها أمام أذربيجان في 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل خلف أبواب موصدة.

وتحتل سلوفاكيا المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات بفارق الأهداف عن المجر وخلف منتخب كرواتيا المتصدر (10). فيما حصدت ويلز 6 نقاط في المركز الرابع من أربع مباريات، مقابل نقطة لأذربيجان متذيلة الترتيب.