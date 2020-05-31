وياه يصدر أغنية توعوية عن كورونا

ويأمل وياه في أن تجد أغنيته أصداء في بلاده الواقعة غرب القارة الأفريقية والتي تضم 4,5 ملايين نسمة، للحد من تفشي فيروس "كوفيد-19".



وليست المرة الأولى التي يستغل وياه مهاراته الغنائية من أجل نشر التوعية، في عام 2014، وخلال تفشي وباء إيبولا، أصدر أيضاً أغنية توعية حين كان لا يزال في منصب سناتور.



وجاء في بيان صادر عن مكتب وياه: "أغنية - لتس ستاند توغاثر تو فايت كورونا - (فلنتحد سويا لمواجهة كورونا)، ستكون جزءاً من المرحلة الثانية لحملة - دونت غو فايرال - (لا تنتشر) التي أطلقتها منظمة يونسكو، والتي تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمعات في جميع أنحاء أفريقيا حول مخاطر الوباء".



وتابع البيان: "يقول المنظمون إنّ الاغنية ستترجم إلى اللغتين الفرنسية والعربية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على منصات عدة خلال الحملة، كما وطُلب من القائد الليبيري أن يكون السفير العام للحملة من أجل حث المبتكرين والفنانين في جميع أنحاء أفريقيا".



وأشار مكتب الرئيس أنّ وياه كتب الأغنية بنفسه، وتتضمن كلماتها نصائح بالأمور التي يجب فعلها كغسل اليدين بانتظام وتلك الممنوعة.



وأصبح وياه عام 1995 أول لاعب من خارج أوروبا يتوج بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه مع كلّ من باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.

كما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في ثلاث مناسبات (1989، 1994 و1995).



أسفر كوفيد-19 حتى الآن في ليبريا عن 27 وفاة من أصل 280 إصابة معلنة.