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كرة القدم

وو لي يوجه رسالة للطواقم الطبية عقب تعافيه من فيروس كورونا

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أشاد النجم الصيني وو لي، لاعب إسبانيول الإسباني بالتضحيات المبذولة من قبل الطواقم الطبية، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد الشهر الماضي.

Reuters

 

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم أعلن في 21 اذار/مارس الماضي أن أفضل لاعب في البلاد أصيب بالعدوى، فيما أشار اللاعب إلى أنّ الاعراض التي ظهرت عليه كانت خفيفة وسرعان ما اختفت.

وقال وو، وفقاً لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "أنا شخصياً، من خلال تجربة إصابتي بالفيروس، لا يمكنني أن أصف الاحترام الذي أكنه للأطباء والممرضات الذين يضحون بوقتهم وسلامتهم لمساعدة المرضى على الشفاء".

وأضاف: "لا بد لي من أن أشكرهم على رعايتهم الجيدة لي، وأيضاً أولئك الذين يواصلون مساعدة المتضررين من +كوفيد-19+".

وحثّ وو، الذي عُزل في منزله في برشلونة بعدما جاءت نتيجة الاختبار الذي خضع له إيجابية، الناس على اتباع إرشادات الخبراء الطبيين ومنظمة الصحة العالمية للمساعدة في وقف انتشار الوباء.

وانضم وو إلى الفريق الذي كان يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني عند تعليق البطولة في منتصف آذار/مارس الماضي بسبب "كوفيد-19"، في كانون الثاني/يناير من العام الماضي قادماً من شنغهاي سيبغ.

واعتبر اللاعب الدولي البالغ من العمر 28 عاماً، أنّ مقدمي الخدمات الطبية الموجودين في الخطوط الأمامية أبطال، "لذا أرجوكم لا تدعوا جهودهم تذهب سدى".

وعاد وو، الذي سجل عشرة أهداف في 54 مباراة مع إسبانيول، إلى ممارسة التمارين الخفيفة منذ مطلع هذا الشهر.

وو لي فيروس كورونا
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